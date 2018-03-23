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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 рейтинга лучших кредитов на развитие бизнеса
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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 рейтинга лучших кредитов на развитие бизнеса 

АиФ-Новосибирск 28 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Кредит «Бизнес-Приоритет» Банка УРАЛСИБ занял 2-е место в рейтинге лучших микрокредитов для развития бизнеса на 2 года в рублях. Рейтинг был подготовлен порталом Bankchart. Всего в ходе исследования были проанализированы кредитные предложения 20 крупнейших российских банков.
Предложения банков ранжировались по стоимости. Согласно рейтингу, процентная ставка по кредиту «Бизнес-Приоритет» составляет от 15% годовых, разовая комиссия –1,2%, ежемесячная комиссия отсутствует, аванс не требуется.
Кредит предназначен для действующих клиентов банка и выдается на любые цели, связанные с бизнесом. Сумма кредита — от 300 тыс. до 3 млн рублей. Срок — от 6 до 36 месяцев.
ПАО Банк УРАЛСИБ уделяет большое внимание поддержке малого и среднего бизнеса. Широкая продуктовая линейка Банка включает специализированные программы для бизнеса, в частности, кредиты на приобретение коммерческой недвижимости, транспорта, пополнение оборотного капитала, а также выгодное расчетно-кассовое обслуживание, удобные бизнес-карты, зарплатные проекты и т.д. В рамках социального проекта Университет бизнеса УРАЛСИБ предприниматели могут бесплатно обучаться аспектам ведения бизнеса.
Кроме того, Банк активно реализовывает меры по поддержке женского предпринимательства. В конце января 2018 года Банк УРАЛСИБ совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» предложил женщинам, желающим открыть свое дело, кредит на старт бизнеса.
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