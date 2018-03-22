Экспортные объемы московской экономики в 2017 году увеличились на 4 процента 

Как сообщил руководитель столичного департамента промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин, Москва экспортирует свыше 7 с половиной тысяч различных категорий товаров в 189 стран мира. За прошлый год столичные компании реализовали за рубежом продукции несырьевого экспорта примерно на полтора триллиона рублей. Андрей Ферсин также отметил, что для компаний-экспортеров власти Москвы запустили специальную кредитную программу. Предприниматели смогут получить кредитное финансирование под 5 процентов годовых. До конца года на эти нужды выделен 1 миллиард рублей.