Ещё
ЦБ Китая вслед за США повысил ставку обратного РЕПО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦБ Китая вслед за США повысил ставку обратного РЕПО 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Народный банк Китая вслед за решением Федеральной резервной службы США о повышении ставки впервые с начала года повысил ставку по сделкам обратного РЕПО на 5 базисных пунктов. Об этом сообщается на сайте регулятора.
"Это небольшое повышение ставки по операциям на открытом рынке соответствует ожиданиям рынка, а также является обычной реакцией на только что поступившее сообщение о решении ФРС США", — говорится в сообщении.
Ставка обратного РЕПО со сроком на семь дней была увеличена на 5 базисных пунктов — до 2,55%. Процентная ставка по вкладам и кредитам осталась неизменной.
Ранее сообщалось, что ФРС США повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентных пункта до 1,5%-1,75% годовых.
Газета.Ru: последние новости
Акционеры Tesla оставили Илона Маска без зарплаты Стало известно, когда "Газпром" и "Нафтогаз" проведут переговоры Перечень крупных заказчиков товаров субъектов МСП будет расширен более чем в три раза
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России планируют изменить схему призыва115
В РФ могут повысить подоходный налог565
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке147
Панин с огромным долгом сбежал из России110
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД125
Видео
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение