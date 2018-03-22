«Дорожные» деньги Приморья распределили оперативно

Руководитель департамента дорожного хозяйства Приморского края Александр Швора доложил депутатам Заксобрания об успехах в распределении средств по программе развития дорожной отрасли, сообщает PRIMPRESS.

По словам чиновника, из 12,628 млрд рублей, которые заложены в программу, заключены контракты либо состоялись торги на 10 миллиардов. Из них 700 миллионов — субсидии муниципальным образованиям.

Из оставшихся 2,6 млрд рублей 1,7 млрд предназначены на ремонт дорог. Средства будут проведены через торги до конца мая, кроме 500 млн, которые останутся в резерве. 730 миллионов рублей направляются по программе «Безопасные и качественные дороги» муниципальным образованиям в составе Владивостокской агломерации.

Краевые депутаты выразили удовлетворенности высокими темпами распределения денег, «когда они заранее расторгованы».

Напомним, долгие годы администрация края подвергалась со стороны законодателей критике за то, что торги на ремонт и строительство дорог проходят поздно, зачастую осенью.