В Новосибирске ожидают ипотечный бум

В обсуждении приняли участие эксперты Центробанка , представители финансового рынка и компаний-застройщиков.

Как рассказала начальник отдела сводного экономического управления Сибирского ГУ Банка России Анна Семерьянова, в 2017 и начале 2018 года рынок ипотеки успешно развивался. За два месяца текущего года новосибирцы получили больше 4 тыс. ипотечных кредитов на сумму около 4 млрд руб. Это на 74% больше в количественном выражении и на 87% больше по сумме, чем в начале прошлого года.

Развитию ипотечного рынка способствует снижение процентных ставок Центробанка, низкие цены на жилье и отложенный спрос 2014-15 гг.