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В Новосибирске ожидают ипотечный бум
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В Новосибирске ожидают ипотечный бум 

АиФ-Новосибирск 45 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В обсуждении приняли участие эксперты Центробанка, представители финансового рынка и компаний-застройщиков.
Как рассказала начальник отдела сводного экономического управления Сибирского ГУ Банка России Анна Семерьянова, в 2017 и начале 2018 года рынок ипотеки успешно развивался. За два месяца текущего года новосибирцы получили больше 4 тыс. ипотечных кредитов на сумму около 4 млрд руб. Это на 74% больше в количественном выражении и на 87% больше по сумме, чем в начале прошлого года.
Развитию ипотечного рынка способствует снижение процентных ставок Центробанка, низкие цены на жилье и отложенный спрос 2014-15 гг.
За 2017 год процентная ставка по ипотеке в России снизилась с 11,7% до 10%. В связи с дальнейшим снижением ставок эксперты ожидают рост спроса на ипотечные кредиты.
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