Чистая прибыль компании Tencent за 2017 год достигла 71,51 млрд юаней

Сянган , 21 марта / Синьхуа / — Компания Tencent обнародовала сегодня в Сянгане финансовый отчет за четвертый квартал 2017 года и 2017 год в целом.

В прошедшем году доход компании вырос на 56 проц по сравнению с предыдущим периодом и составил 237,716 млрд юаней /около 37,56 млрд долларов США/, а чистая прибыль увеличилась на 74 проц и составила 71,51 млрд юаней /примерно 11,3 млрд долларов США/, первичный доход на одну акцию составил 7,598 юаней /примерно 1,2 доллара США/.

Сянган, 21 марта /Синьхуа/ — Компания Tencent обнародовала сегодня в Сянгане финансовый отчет за четвертый квартал 2017 года и 2017 год в целом.

В прошедшем году доход компании вырос на 56 проц по сравнению с предыдущим периодом и составил 237,716 млрд юаней /около 37,56 млрд долларов США/, а чистая прибыль увеличилась на 74 проц и составила 71,51 млрд юаней /примерно 11,3 млрд долларов США/, первичный доход на одну акцию составил 7,598 юаней /примерно 1,2 доллара США/.