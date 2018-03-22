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Чистая прибыль компании Tencent за 2017 год достигла 71,51 млрд юаней
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Чистая прибыль компании Tencent за 2017 год достигла 71,51 млрд юаней 

ИА Синьхуа 40 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Сянган, 21 марта /Синьхуа/ — Компания Tencent обнародовала сегодня в Сянгане финансовый отчет за четвертый квартал 2017 года и 2017 год в целом.
В прошедшем году доход компании вырос на 56 проц по сравнению с предыдущим периодом и составил 237,716 млрд юаней /около 37,56 млрд долларов США/, а чистая прибыль увеличилась на 74 проц и составила 71,51 млрд юаней /примерно 11,3 млрд долларов США/, первичный доход на одну акцию составил 7,598 юаней /примерно 1,2 доллара США/.
Сянган, 21 марта /Синьхуа/ — Компания Tencent обнародовала сегодня в Сянгане финансовый отчет за четвертый квартал 2017 года и 2017 год в целом.
В прошедшем году доход компании вырос на 56 проц по сравнению с предыдущим периодом и составил 237,716 млрд юаней /около 37,56 млрд долларов США/, а чистая прибыль увеличилась на 74 проц и составила 71,51 млрд юаней /примерно 11,3 млрд долларов США/, первичный доход на одну акцию составил 7,598 юаней /примерно 1,2 доллара США/.
ИА Синьхуа: последние новости
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