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В «Нафтогазе» заявили о повышении цен на газ для промышленности почти на 10%
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В «Нафтогазе» заявили о повышении цен на газ для промышленности почти на 10% 

RT на русском 2 часа назад
НАК «Нафтогаз» опубликовал новые ценовые предложения на природный газ, которые начнут действовать с 1 апреля. Согласно указанному заявлению, стоимость газа для промышленных потребителей увеличится до 9,8%. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированные в зависимости от объёмов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчётов с «Нафтогазом». По сравнению с ценами на март 2018 года, в апреле цены увеличены на 7,4%-9,8%», — указывается в заявлении.
Ранее стало известно, что «Нафтогаз» планирует до конца марта обсудить с «Газпромом» разрыв контрактов и выполнение решения Стокгольмского арбитража.
Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что процесс расторжения существующих контрактов с украинским «Нафтогазом» займёт около двух лет.
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