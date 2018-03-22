В «Нафтогазе» заявили о повышении цен на газ для промышленности почти на 10%

НАК «Нафтогаз» опубликовал новые ценовые предложения на природный газ, которые начнут действовать с 1 апреля. Согласно указанному заявлению, стоимость газа для промышленных потребителей увеличится до 9,8%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированные в зависимости от объёмов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчётов с «Нафтогазом». По сравнению с ценами на март 2018 года, в апреле цены увеличены на 7,4%-9,8%», — указывается в заявлении.

Ранее стало известно, что «Нафтогаз» планирует до конца марта обсудить с «Газпромом» разрыв контрактов и выполнение решения Стокгольмского арбитража.