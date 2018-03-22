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Новое месторождение газа объемом более 10 млрд кубометров открыто на севере России
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Новое месторождение газа объемом более 10 млрд кубометров открыто на севере России 

ИА Синьхуа 43 минуты назад
Санкт-Петербург, 21 марта /Синьхуа/ — Новое Левогрубейюское газовое месторождение с объемом запасов 10,319 млрд кубометров открыто в Республике Коми на севере России. Об этом сообщила сегодня Тимано-Печорская газовая компания, проводящая геологоразведочные работы.
В 2018 году компания планирует провести на Левогрубейюском месторождении разведочное бурение. Ранее сообщалось, что компания заключила с правительством Коми соглашение о строительстве в приполярном городе Инта комплекса по добыче и переработке газа.
Проект предполагает добычу 1-1,5 млрд кубометров газа в год, инвестиции в него оцениваются в 60 млрд рублей /более 1 млрд долларов/. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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