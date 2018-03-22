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В 2018 году «Нафтогаз Украины» выйдет на международный финансовый рынок
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В 2018 году «Нафтогаз Украины» выйдет на международный финансовый рынок 

ИА Синьхуа 43 минуты назад
Киев, 21 марта /Синьхуа/ — Крупнейшая украинская энергетическая госкомпания «Нафтогаз Украины» намерена в текущем году осуществить выпуск евробондов. Об этом, как сообщила сегодня пресс-служба «Нафтогаза» на своей странице в «Фейсбуке», заявил глава правления компании Андрей Коболев.
Он выразил уверенность, что выход «Нафтогаза» на международный финансовый рынок будет успешным ввиду высоких показателей доходности компании и роста добычи газа. Между тем объем предполагаемой эмиссии евробондов, а также цели, на которые планируется потратить средства, вырученные от их продажи, А. Коболев не назвал.
В январе-сентябре 2017 года «Нафтогаз» получил 27,1 млрд гривен /1,03 млрд долларов США/ чистой консолидированной прибыли, что на 15 проц больше, чем за аналогичный период 2016 года. Показатели за весь минувший год пока не обнародованы. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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