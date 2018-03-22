В 2018 году «Нафтогаз Украины» выйдет на международный финансовый рынок

Он выразил уверенность, что выход «Нафтогаза» на международный финансовый рынок будет успешным ввиду высоких показателей доходности компании и роста добычи газа. Между тем объем предполагаемой эмиссии евробондов, а также цели, на которые планируется потратить средства, вырученные от их продажи, А. Коболев не назвал.

В январе-сентябре 2017 года «Нафтогаз» получил 27,1 млрд гривен /1,03 млрд долларов США/ чистой консолидированной прибыли, что на 15 проц больше, чем за аналогичный период 2016 года. Показатели за весь минувший год пока не обнародованы. —0—