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Правительство обсудит выполнение федеральных целевых программ за 2017 год
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Правительство обсудит выполнение федеральных целевых программ за 2017 год 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит вопрос о ходе выполнения федеральных целевых программ (ФЦП) и федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) за 2017 год, сообщает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что на реализацию 33 федеральных целевых программ в 2017 году из бюджета направлено 909,6 миллиарда рублей. В частности, затраты на капитальные вложения составили 484,5 миллиарда рублей, прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, — 127,5 миллиарда рублей, прочие нужды — 297,6 миллиарда рублей.
На реализацию ФАИП (с учетом гособоронзаказа) выделено 761,6 миллиарда рублей из бюджета. В том числе бюджетные инвестиции и субсидии на капитальные вложения в объекты государственной собственности РФ составляют 620,9 миллиарда рублей, объекты юридических лиц, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями и унитарными предприятиями, — 4,4 миллиарда рублей.
Кроме того, субсидии на софинансирование объектов государственной собственности субъектов РФ (муниципальной собственности) в рамках ФАИП составили 136,3 миллиарда рублей. На реализацию специальных работ, входящих в гособоронзаказ, предусмотрено 156,3 миллиарда рублей.
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