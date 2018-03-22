Сколько Сбербанк тратит на бонусы «Спасибо»

Сбербанк в 2018 г. намерен потратить на бонусы своим клиентам 22,4 млрд руб., следует из материалов сайта госзакупок. Речь идет о программе лояльности «Спасибо от Сбербанка».

Расходы госбанка на нее в этом году предполагаются в 1,7 раза больше, чем в прошлом, когда эти траты составили 13,3 млрд руб. Рост связан с увеличением выпуска карт и обновлением линейки карт с повышенными бонусами, объясняет представитель Сбербанка.

По бонусной программе Сбербанк начисляет держателям своих карт баллы от 0,5 до 20% стоимости покупки. Этими баллами клиенты могут расплачиваться в партнерах программы — ресторанах, магазинах, сотовых операторах, медицинских клиниках и проч. В программе участвуют держатели более четверти активных карт банка — 32 млн человек при почти 120 млн карт.

Значительный рост затрат Сбербанка на программу лояльности может быть связан с двумя факторами, полагает директор департамента развития «Бинбанк диджитал» Игорь Гайдаржи . Во-первых, у бонусной программы есть отложенный спрос: чтобы воспользоваться бонусными баллами, необходимо их сначала накопить. Вероятно, существует некий задел прошлого года — клиенты накопили значительное число бонусных баллов, размышляет он. Не исключено, что банк готов расширить продуктовую линейку, которая будет покрыта программой «Спасибо от Сбербанка».

Бонусная программа прежде всего помогает стимулировать кросс-продажи и повышать лояльность клиентов, говорит аналитик «ВТБ капитала» Михаил Шлемов : вместе с использованием зарплатной карты человек берет в банке ипотеку, переводит пенсионные накопления в НПФ и проч. Такие программы снижают вероятность того, что клиент может уйти в другой банк, добавляет он.

Затраты Сбербанка на программу лояльности растут вместе с активностью ее участников и числом клиентов банка, говорит гендиректор Frank Research Group Юрий Грибанов . Программы лояльности активно развивает не только Сбербанк, но и другие игроки — на это указывает рост безналичных транзакций по картам, замечает он. Программа лояльности — ключевой фактор роста безналичного оборота, так как клиентам становится выгодно тратить деньги по картам, а не расплачиваться наличными, добавляет Грибанов.

ВТБ за этот год планирует потратить на все свои программы лояльности порядка 12 млрд руб., сообщила пресс-служба банка.

В 2017 г. клиенты ХКФ-банка заработали по программе лояльности «Польза» более 500 млн бонусных баллов (1 балл равен 1 руб.), сказал представитель банка. Эти деньги можно потратить любым способом. Число выпущенных карт с программой лояльности и транзакций по ним растет, а потому банк ожидает, что в 2018 г. сумма выплат по бонусам существенно увеличится, добавил он, но насколько — не сказал.

В « Тинькофф банке » те или иные элементы лояльности зашиты практически во все продукты, говорит представитель банка: все расходы на кэшбэк по программе лояльности «Тинькофф таргет» лежат на партнерах, комиссия самого банка, как правило, чисто символическая.