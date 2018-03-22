Сколько Сбербанк тратит на бонусы «Спасибо» 

Сбербанк в 2018 г. намерен потратить на бонусы своим клиентам 22,4 млрд руб., следует из материалов сайта госзакупок. Речь идет о программе лояльности «Спасибо от Сбербанка».
Расходы госбанка на нее в этом году предполагаются в 1,7 раза больше, чем в прошлом, когда эти траты составили 13,3 млрд руб. Рост связан с увеличением выпуска карт и обновлением линейки карт с повышенными бонусами, объясняет представитель Сбербанка.
По бонусной программе Сбербанк начисляет держателям своих карт баллы от 0,5 до 20% стоимости покупки. Этими баллами клиенты могут расплачиваться в партнерах программы — ресторанах, магазинах, сотовых операторах, медицинских клиниках и проч. В программе участвуют держатели более четверти активных карт банка — 32 млн человек при почти 120 млн карт.
Значительный рост затрат Сбербанка на программу лояльности может быть связан с двумя факторами, полагает директор департамента развития «Бинбанк диджитал» Игорь Гайдаржи. Во-первых, у бонусной программы есть отложенный спрос: чтобы воспользоваться бонусными баллами, необходимо их сначала накопить. Вероятно, существует некий задел прошлого года — клиенты накопили значительное число бонусных баллов, размышляет он. Не исключено, что банк готов расширить продуктовую линейку, которая будет покрыта программой «Спасибо от Сбербанка».
Бонусная программа прежде всего помогает стимулировать кросс-продажи и повышать лояльность клиентов, говорит аналитик «ВТБ капитала» Михаил Шлемов: вместе с использованием зарплатной карты человек берет в банке ипотеку, переводит пенсионные накопления в НПФ и проч. Такие программы снижают вероятность того, что клиент может уйти в другой банк, добавляет он.
Затраты Сбербанка на программу лояльности растут вместе с активностью ее участников и числом клиентов банка, говорит гендиректор Frank Research Group Юрий Грибанов. Программы лояльности активно развивает не только Сбербанк, но и другие игроки — на это указывает рост безналичных транзакций по картам, замечает он. Программа лояльности — ключевой фактор роста безналичного оборота, так как клиентам становится выгодно тратить деньги по картам, а не расплачиваться наличными, добавляет Грибанов.
ВТБ за этот год планирует потратить на все свои программы лояльности порядка 12 млрд руб., сообщила пресс-служба банка.
В 2017 г. клиенты ХКФ-банка заработали по программе лояльности «Польза» более 500 млн бонусных баллов (1 балл равен 1 руб.), сказал представитель банка. Эти деньги можно потратить любым способом. Число выпущенных карт с программой лояльности и транзакций по ним растет, а потому банк ожидает, что в 2018 г. сумма выплат по бонусам существенно увеличится, добавил он, но насколько — не сказал.
В «Тинькофф банке» те или иные элементы лояльности зашиты практически во все продукты, говорит представитель банка: все расходы на кэшбэк по программе лояльности «Тинькофф таргет» лежат на партнерах, комиссия самого банка, как правило, чисто символическая.
За девять месяцев 2017 г. россияне 14,6 млрд раз расплатились пластиковыми картами, потратив таким образом 24 трлн руб., следует из статистики Центробанка. За аналогичный период 2016 г. было проведено 10,2 млрд операций на 16,1 трлн руб.