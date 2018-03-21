Цена нефти на нью-йоркской бирже поднялась до $65,04 за баррель

Акции нефтяной компании Marathon Oil выросли на 6,0% до 16,17, Newsfield Exploration — на 5,13% до 24,60, Anadarko Petroleum — на 4,67% до 61,21, ConocoPhillips — на 4,22% до 57,00.