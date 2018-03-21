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Иностранные компании не гарантируют загрузки и инвестиций в ГТС Украины — вице-премьер
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Иностранные компании не гарантируют загрузки и инвестиций в ГТС Украины — вице-премьер 

Прайм 1 час назад
КИЕВ, 21 мар /ПРАЙМ/. Иностранные компании, которые интересуются участием в управлении украинской газотранспортной системой (ГТС), не дают гарантий ее загрузки и не готовы сразу инвестировать в ее модернизацию, заявил в среду во время парламентских слушаний вице-премьер Украины Владимир Кистион.
В декабре 2017 года кабмин Украины принял решение о начале официальной процедуры отбора международного партнера для управления газотранспортной системой. Основным критерием поиска партнера определена максимальная загрузка украинской ГТС, а поиском занимается специально созданная правительством рабочая группа. Минэнерго ранее сообщил, что Украина ведет консультации с европейскими компаниями из пяти стран о перераспределении обязанностей в управлении газотранспортной системой государства.
"Ни одна из иностранных компаний во время предварительных консультаций четко не подтвердила готовности взять на себя обязательства по загрузке украинской ГТС", — цитирует заявление Кистиона украинское агентство «Укринформ».
По его словам, иностранные компании, которые проявили интерес к участию в управлении ГТС, во время предварительных консультаций не претендовали на владение ею, поскольку согласно украинскому законодательству, основные средства ГТС запрещены к приватизации.
На первом этапе ни одна из них не готова инвестировать в модернизацию украинской ГТС, отметил вице-премьер. «Они готовы совместно вести бизнес и уже по результатам ведения бизнеса, возможно, модернизировать украинскую ГТС», — сказал Кистион.
Верховная рада Украины в 2014 году приняла закон, разрешающий правительству создать оператора ГТС страны, в котором до 49% смогут получить инвесторы из США и ЕС. Документ также предусматривает, что компания-оператор получит право на управление или концессию и аренду магистральных газопроводов и подземных хранилищ. Кабинет министров Украины в рамках реструктуризации компании «Нафтогаз» принял решение о создании нового оператора ГТС — компании «Магистральные газопроводы Украины». Предполагается, что ГТС Украины будет передана в управление новому оператору.
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