Иностранные компании не гарантируют загрузки и инвестиций в ГТС Украины — вице-премьер

Владимир Кистион. КИЕВ, 21 мар /ПРАЙМ/. Иностранные компании, которые интересуются участием в управлении украинской газотранспортной системой (ГТС), не дают гарантий ее загрузки и не готовы сразу инвестировать в ее модернизацию, заявил в среду во время парламентских слушаний вице-премьер Украины

В декабре 2017 года кабмин Украины принял решение о начале официальной процедуры отбора международного партнера для управления газотранспортной системой. Основным критерием поиска партнера определена максимальная загрузка украинской ГТС, а поиском занимается специально созданная правительством рабочая группа. Минэнерго ранее сообщил, что Украина ведет консультации с европейскими компаниями из пяти стран о перераспределении обязанностей в управлении газотранспортной системой государства.

"Ни одна из иностранных компаний во время предварительных консультаций четко не подтвердила готовности взять на себя обязательства по загрузке украинской ГТС", — цитирует заявление Кистиона украинское агентство «Укринформ»

По его словам, иностранные компании, которые проявили интерес к участию в управлении ГТС, во время предварительных консультаций не претендовали на владение ею, поскольку согласно украинскому законодательству, основные средства ГТС запрещены к приватизации.

На первом этапе ни одна из них не готова инвестировать в модернизацию украинской ГТС, отметил вице-премьер. «Они готовы совместно вести бизнес и уже по результатам ведения бизнеса, возможно, модернизировать украинскую ГТС», — сказал Кистион.