Сбербанк намерен выдать льготной ипотеки на 200 млрд рублей в 2018 году

«Мы сегодня уже выдаём кредиты от 7,5% по различным льготным программам — для молодых семей и так далее. Сейчас мы начали выдачу кредитов при субсидировании правительства, и, надеюсь, что в этом году мы более 200 млрд рублей выдадим по этой программе», — рассказал Греф.