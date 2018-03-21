Сбербанк намерен выдать льготной ипотеки на 200 млрд рублей в 2018 году 

Сбербанк намерен выдать ипотечных кредитов по госпрограмме субсидирования на 200 млрд рублей в 2018 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Кремля. Об этом заявил глава банка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы сегодня уже выдаём кредиты от 7,5% по различным льготным программам — для молодых семей и так далее. Сейчас мы начали выдачу кредитов при субсидировании правительства, и, надеюсь, что в этом году мы более 200 млрд рублей выдадим по этой программе», — рассказал Греф.
Ранее Newinform сообщало, что эксперты прогнозируют снижение ипотечной ставки до 8,5% в России в 2018 году, а также увеличение спроса среди потребителей на первичном рынке жилых объектов.