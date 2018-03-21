Ещё
Сбербанк намерен выдать льготной ипотеки на 200 млрд рублей в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сбербанк намерен выдать льготной ипотеки на 200 млрд рублей в 2018 году 

RT на русском 2 часа назад
Сбербанк намерен выдать ипотечных кредитов по госпрограмме субсидирования на 200 млрд рублей в 2018 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Кремля. Об этом заявил глава банка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы сегодня уже выдаём кредиты от 7,5% по различным льготным программам — для молодых семей и так далее. Сейчас мы начали выдачу кредитов при субсидировании правительства, и, надеюсь, что в этом году мы более 200 млрд рублей выдадим по этой программе», — рассказал Греф.
Ранее Newinform сообщало, что эксперты прогнозируют снижение ипотечной ставки до 8,5% в России в 2018 году, а также увеличение спроса среди потребителей на первичном рынке жилых объектов.
RT на русском: последние новости
В Госдепе не исключили введения санкций против российских экспортных трубопроводов Суд снял арест с активов АФК «Система» в деле по иску «Роснефти» Судебные приставы взыскали более 19 млрд рублей в Свердловской области в 2017 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке87
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД98
«Девочка в розовом» показала губернатору «жест смерти»310
Россия разъяснила позицию по «делу Скрипалей»83
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи35
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение