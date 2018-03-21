Регулятор предлагает реформировать конституцию Мексики, чтобы провести IPO Pemex

Сейчас Pemex на 100% принадлежит государству. В рамках идущей с 2013 года реформы энергетической отрасли компания получила возможность заключать контракты с частными инвесторами.

"Я обозначил, что необходимо разрешить Pemex привлекать ресурсы на рынке и рекомендую провести реформу конституции таким образом, чтобы оставить Pemex под контролем государства, но разрешить ему разместить на биржевом рынке миноритарную долю акций и достичь нужной капитализации", — сообщил Сепеда РИА Новости из Лондона, где принимает участие в международном форуме.

По словам Сепеды, сроки, в которые предлагается осуществить изменение конституции и IPO Pemex, пока не определены.