Exxon Mobil Corp выходит из СП

Exxon Mobil Corp выходит из СПРекс Тиллерсон высоко отзывался о созданном совместном предприятии, которое, по его словам, открывала доступ корпорации к крупнейшим в мире нефтегазоносным бассейнам. Сообщается, что Exxon Mobil Corp потратила почти $700 млн на бурение первой скважины, что сделала ее самой дорогостоящей в истории корпорации. По информации «Роснефти», в результате бурения была обнаружена нефть. В 2014 году администрация Президента Обамы ввела санкции против России , и Exxon Mobil приостановила работы по разведочному бурению.

В течение нескольких лет корпорация безуспешно добивалась определенных исключений, которые позволили бы ей продолжить работу в России. В прошлом году Президент Дональд Трамп не только категорически отказался сделать какие-либо исключения в отношении «Роснефти» , но ввел новые санкции в связи с возможным вмешательством России в американские президентские выборы.

Соглашение о создании СП Exxon Mobil Corp подписала, когда цены на нефть достигли $90 за баррель, и казалось, что в обозримой перспективе нефтяные котировки еще более увеличатся. Сейчас цена на нефть едва превышает $60 за баррель, и в этих условиях доминирующая часть нефтяных компаний, включая Exxon Mobil, предпочитают краткосрочные проекты по добыче сланцевой нефти в Пермском бассейне Техаса и в штате Нью-Мексико, которые гарантируют быстрый срок окупаемости.