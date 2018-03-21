МТС приобрел акции Озон

Фото: Пресс-центр «Банки Сегодня» МТС приобрел акции ОзонПо словам Алексея Корня, недавно назначенного руководителя МТС, «начиная с 2014 года…Ozon демонстрирует впечатляющий рост доходов и прибыли. Мы уверены, что текущий момент является оптимальным для повышения нашей доли в компании, обеспечивая ее финансированием для дальнейшего развития. Учитывая наши недавние приобретения компаний Tiсketland.ru и Ponominalu.ru, инвестиции в Ozon существенно расширят наш опыт в электронной торговле».

По информации Ozon, компания через реализацию акций в сумме сможет привлечь 3,5 млрд руб. Другим покупателем и совладельцем акций компаний является группа Baring Vostok Capital Partners.