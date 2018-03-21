МТС приобрел акции Озон 

Фото: Пресс-центр «Банки Сегодня»МТС приобрел акции ОзонПо словам Алексея Корня, недавно назначенного руководителя МТС, «начиная с 2014 года…Ozon демонстрирует впечатляющий рост доходов и прибыли. Мы уверены, что текущий момент является оптимальным для повышения нашей доли в компании, обеспечивая ее финансированием для дальнейшего развития. Учитывая наши недавние приобретения компаний Tiсketland.ru и Ponominalu.ru, инвестиции в Ozon существенно расширят наш опыт в электронной торговле».
По информации Ozon, компания через реализацию акций в сумме сможет привлечь 3,5 млрд руб. Другим покупателем и совладельцем акций компаний является группа Baring Vostok Capital Partners.
Первый раз корпорация МТС купила акции интернет-магазина на сумму $75 млн в 2014 году. В этом же году родительская компания МТС — АФК «Система» — также приобрела 10,8% акций Ozon. МТС затем последовательно увеличивала свою долю в капитале Ozon через ряд сделок с миноритарными акционерами интернет-магазина.