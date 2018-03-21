Exxon списал российские убытки 

Exxon списал российские убыткиРоссийско-американские компании были созданы для проведения разведочных работ и добычи нефти на шельфе Карского и Черного морей. Пять лет назад Exxon сообщил о планах инвестиций в Россию на сумму более чем $3 млрд В конце 2014 года после введения США антироссийских санкций корпорация приостановила свою деятельность в России.
В текущем году компания также списала убытки на сумму $1,3 млрд от провалившихся проектов по разведке и добыче природного газа в Мексике и Канаде. В прошлом году Exxon списал $2,13 млрд, которые были связаны с приобретением газодобывающей компании XTO Energy Inc.
Все понесенные за два года убытки Exxon были связаны с деятельностью бывшего СЕО Рекса Тиллерсона, который работал до вчерашнего дня Государственным секретарем США. Его представитель сообщил, что Рекс Тиллерсон не имеет никаких комментариев относительно проблем Exxon Mobil Corp, и все вопросы должны быть адресованы самой корпорации.
На фоне падения объемов добычи нефти и сравнительно низких котировок акций Exxon Mobil Corp планирует в 2018 году увеличить капитальные вложения на 25% до $24 млрд Конкуренты компании — Royal Dutch Shell и Chevron, — напротив, сокращают капитальные расходы после завершения ряда инвестиционных проектов. Цена акций Exxon Mobil в течение 2017 года упала на 18%. За этот же период времени акции Royal Dutch Shell подорожали на 2%, а стоимость ценных бумаг Chevron снизилась на 3%. Из 24 аналитиков Уолл-стрита 5 рекомендуют продавать акции Exxon Mobil Corp, 7 — покупать и 12 — держать.