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Заработок главы Банка Америки
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Заработок главы Банка Америки 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Foto: Ken Wolter / depositphotos.comЗаработок главы Банка АмерикиПо данным Банка Америки, в 2017 году заработная плата работника банка со всеми компенсационными выплатами в среднем составила $87115. Брайан Т. Мойнихен (Brian Moynihan), главный исполнительный директор банка, в этом же году заработал $23 млн Причем, следует подчеркнуть, что в прошлом году величина прибыли Банка Америки достигла исторически рекордной отметки. По оценке аналитиков, Банк Америки успешно преодолел кризис и вышел на траекторию устойчивого роста.
В отчете Банка Америки указано, что глава самого крупного в США банка, заработал в 250 раз больше среднестатистического работника кредитного учреждения.
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