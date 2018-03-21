Заработок главы Банка Америки

Foto: Ken Wolter / depositphotos.comЗаработок главы Банка АмерикиПо данным Банка Америки, в 2017 году заработная плата работника банка со всеми компенсационными выплатами в среднем составила $87115. Брайан Т. Мойнихен (Brian Moynihan), главный исполнительный директор банка, в этом же году заработал $23 млн Причем, следует подчеркнуть, что в прошлом году величина прибыли Банка Америки достигла исторически рекордной отметки. По оценке аналитиков, Банк Америки успешно преодолел кризис и вышел на траекторию устойчивого роста.