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Власти США не планируют приостанавливать закон о Российских санкциях
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Власти США не планируют приостанавливать закон о Российских санкциях 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Foto: Svetlana FooteВласти США не планируют приостанавливать закон о Российских санкцияхНа данный момент, закон принятый в отношении трех стран — Ирана, Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики предусматривает запрет на сотрудничество с американскими и европейскими компаниями.
— По нашим подсчетам, сумма сделок, которые могли произойти превышает 4 миллиарда долларов. Сделки не состоялись по причине того, что компании могли попасть в санкционный список при сотрудничестве с одним из государств, которое находится в санкционном списке. А это означает огромный убыток, особенно для американских и европейских компаний, — отметила Хезер Нуэрт.
Начальник пресс-службы Госдепа также напомнила о «кремлевском списке», который был опубликован 29 января. На данный момент правительство США ведет разработку новых санкционных мер в отношении фигурантов данного списка. И Хезер Нуэрт заверила, что в скором времени, санкции в отношении отдельных лиц близких к Кремлю будут готовы.
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