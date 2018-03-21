Власти США не планируют приостанавливать закон о Российских санкциях

— По нашим подсчетам, сумма сделок, которые могли произойти превышает 4 миллиарда долларов. Сделки не состоялись по причине того, что компании могли попасть в санкционный список при сотрудничестве с одним из государств, которое находится в санкционном списке. А это означает огромный убыток, особенно для американских и европейских компаний, — отметила Хезер Нуэрт.