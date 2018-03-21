ОПЕК+ не собирается отменять ограничение на добычу черного золота в ближайшее время

Foto: Tomasz WyszolmirskiОПЕК+ не собирается отменять ограничение на добычу черного золота в ближайшее времяПо словам министра, полное снятие ограничений может только навредить рынку, поэтому комиссия будет постепенно снижать ограничения на добычу, пока ограничение будет полностью не отменено. Но случиться это только в нужный момент для мирового нефтяного рынка.

В следующем году будет продлен соответствующий договор между странами, которые добывают нефть и странами, которые её закупают. В договоре будет предусмотрены актуальные ограничения на добычу.