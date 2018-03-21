Ещё
Amazon и онлайн-банкинг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Amazon и онлайн-банкинг 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Foto: Graham OliverAmazon и онлайн-банкингОдновременно, Мерил Линч — инвестиционное подразделение Банка Америки — подтвердила рейтинг акции Amazon как «покупать». Мерил Линч сообщила своим клиентам, что разработка и внедрение банковского продукта увеличит онлайн продажи Amazon. При этом основной рост покупок будет наблюдаться среди молодых потребителей и семей с низкими доходами, которые не имеют традиционных банковских счетов.
По мнению Justin Post, аналитика Мерил Линч, «целью Amazon является отнюдь не разрушение финансового сектора, а рост вовлеченности потребителей в свой собственный маркетплейс. Безусловно, что компания сможет сократить комиссионные, которые она выплачивает банкам и платежным системам путем создания продукта по типу предоплаченной дебетовой карты. Но более важно, что Amazon сможет привлечь молодежь и тех потребителей, которым станет легче совершать онлайн покупки».
Justin Post вновь подтвердил свой прогноз целевой цены акций Amazon на уровне $1650, что на 8% выше текущей стоимости ценных бумаг корпорации.
Банки Сегодня: последние новости
Аналитики предрекают отзыв около 60 банковских лицензий в текущем году Заработок главы Банка Америки Exxon Mobil Corp выходит из СП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД53
Показавшая губернатору «жест смерти» девочка взорвала Сеть110
Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»87
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы25
В центре Москвы обрушилось здание39
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение