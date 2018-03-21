Amazon и онлайн-банкинг

Foto: Graham OliverAmazon и онлайн-банкингОдновременно, Мерил Линч — инвестиционное подразделение Банка Америки — подтвердила рейтинг акции Amazon как «покупать». Мерил Линч сообщила своим клиентам, что разработка и внедрение банковского продукта увеличит онлайн продажи Amazon. При этом основной рост покупок будет наблюдаться среди молодых потребителей и семей с низкими доходами, которые не имеют традиционных банковских счетов.

По мнению Justin Post, аналитика Мерил Линч, «целью Amazon является отнюдь не разрушение финансового сектора, а рост вовлеченности потребителей в свой собственный маркетплейс. Безусловно, что компания сможет сократить комиссионные, которые она выплачивает банкам и платежным системам путем создания продукта по типу предоплаченной дебетовой карты. Но более важно, что Amazon сможет привлечь молодежь и тех потребителей, которым станет легче совершать онлайн покупки».

Justin Post вновь подтвердил свой прогноз целевой цены акций Amazon на уровне $1650, что на 8% выше текущей стоимости ценных бумаг корпорации.