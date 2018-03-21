Центральный Банк может потребовать от банков вступление в ВСС

Foto: Victoria DemidovaЦентральный Банк может потребовать от банков вступление в ВССО подготовке подобных мер сообщили сразу три банка, так как этот вопрос поднимался на встрече представителей финансовых организаций с руководителями Центрального Банка . При вступлении в ВСС, финансовая организация должна будет проработать совместно с регулятором свои страховые предложения и максимально их упростить. Если банк откажется от этой процедуры его деятельность на страховом рынке может быть приостановлена.

Представители банков отметили, что такой интерес к рынку страхования возник из-за нового быстрорастущего рынка страхования жизни, который находится под полным контролем финансовых организаций. В Центральном Банке выразили опасения и заявили, что отсутствие регулирования механизма страхования жизни государством может оказать негативное влияние на страховой рынок в целом.