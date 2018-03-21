Минфин предлагает понизить акцизы на нефтепродукты

Министерство финансов России предлагает завершить налоговый маневр в нефтяной отрасли и отказаться от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, соответственно увеличив НДПИ на нефть и газовый конденсат. Об этом говорится в комментарии директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова , поступившем в "Газету.Ru"

"При этом с целью минимизации риска роста цен на внутреннем рынке мы предлагаем одновременно с этим понизить акцизы на нефтепродукты на 2-3 рубля на литр, а также ввести отрицательный акциз на тонну переработанной нефти для заводов, которые поставляют нефтепродукты, соответствующие требованиям технического регламента на моторные топлива, на внутренний рынок", — отмечается в комментарии.

Кроме этого, Минфин предлагает создать дополнительные стимулы для модернизации НПЗ в виде повышающего коэффициента к базовой ставке отрицательного акциза на тонну переработанной нефти для тех предприятий, которые успешно завершили проекты по строительству комплексов установок глубокой переработки нефти.

В ведомстве оценили размер поддержки отечественной нефтепереработки за счет разницы между пошлинами на нефть и пошлинами на нефтепродукты в 1 трлн рублей в год. Около 600 млрд руб. из этой суммы пришлось на субсидию непосредственно нефтепереработчикам, 140 млрд руб. получают участники Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые покупают российские нефтепродукты по ценам ниже европейских котировок, около 300 млрд руб. приходится на потребителей топлива в нашей стране.

"Размер предоставленной поддержки всем НПЗ России за 2005-2016 годы более чем в 5 раз превышает инвестиции в модернизацию нефтеперерабатывающей отрасли за этот же период. Это говорит о неэффективности применяемого механизма государственной поддержки отрасли", — считает Сазанов.

Минэнерго не согласились с этими предложениями. Глава ведомства Александр Новак 21 марта на заседании общественного совета при министерстве заявил, что «такой налоговый маневр может быть после того, как будет закончена модернизация всех НПЗ и не ранее 2023 года, плавно к 1 января 2025 года, к моменту создания единых рынков в рамках Евразийского экономического союза».