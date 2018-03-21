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Совкомбанк консолидирует 92% акций Росевробанка
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Совкомбанк консолидирует 92% акций Росевробанка 

Rambler News Service 1 час назад
Совкомбанк консолидирует 92% акций Росевробанка, сказано в сообщении международного рейтингового агентства Fitch Ratings. Представитель Росевробанка подтвердил RNS эту информацию, в Совкомбанке от комментариев отказались.
«Рейтинговое действие последовало за сообщением от 13 марта о том, что Совкомбанк приобретет существенную долю в Росевробанке, став мажоритарным акционером с долей 92%. Оставшиеся 8% достанутся Илье Бродскому, главе Росевробанка. Сделка подлежит рассмотрению регулятора», — говорится в сообщении.
Fitch улучшило прогнозы по рейтингам Совкомбанка и Росевробанка со «стабильного» до «позитивного». Рейтинг дефолта эмитента сохранен для обоих банков на прежнем уровне «BB-».
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