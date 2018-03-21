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РФ в феврале снизила производство водки, коньяка, пива и сигарет
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РФ в феврале снизила производство водки, коньяка, пива и сигарет 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости, Михаил Мордасов
Россия в феврале 2018 года снизила производство водки, коньяка, пива и сигарет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но увеличила выпуск питьевых вод, говорится в оперативном докладе Росстата.
По данным Росалкогольрегулирования, на которые ссылается статистическое ведомство, производство водки в феврале составило 5,5 миллиона декалитров, что на 1,2% меньше, чем годом ранее. Производители коньяка за прошлый месяц сократили выпуск своей продукции на 21,7% по сравнению с прошлым годом — до 449 тысяч декалитров.
Производство пива (кроме отходов пивоварения) в феврале упало на 5,6% и составило 49,6 миллиона декалитров. Производство сигарет снизилось на 32% в годовом выражении — до 14,8 миллиарда штук.
Выпуск питьевой воды (включая газированную воду) в январе вырос на 5,3% — до 461 миллионов полулитров. Производство прочих безалкогольных напитков увеличилось на 1,4%, до 20,4 миллиона декалитров.
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