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ЦБ привлек АСВ к санации Промсвязьбанка
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ЦБ привлек АСВ к санации Промсвязьбанка 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Банк России утвердил план действий по санации Промсвязьбанка, сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что для проведения санации в качестве инвестора будет привлечено Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
"В результате приобретения дополнительного выпуска обыкновенных именных акций Банка на сумму 113,4 млрд рублей Агентство станет владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций Банка. Планом участия также предусматривается оказание Банку финансовой помощи Агентством", — говорится в сообщении ЦБ.
Также планируется продать проблемные активы Промсвязьбанка.
"Денежные средства, ранее предоставленные Банком России в качестве ликвидности Банку, будут возвращены в течение 2018 года", — отмечается в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о передаче Промсвязьбанка Росимуществу.
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