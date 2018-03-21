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Рост сельхозпроизводства в РФ в феврале составил 2,6%
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Рост сельхозпроизводства в РФ в феврале составил 2,6% 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Объем производства продукции сельского хозяйства в России в феврале 2018 года увеличился в действующих ценах на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 186,9 миллиарда рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.
На конец февраля поголовье крупного рогатого скота во всех видах хозяйств РФ составляло 18,9 миллиона голов, что на 0,3% меньше, из него коров — 8,3 миллиона голов (снижение на 0,4%). Поголовье свиней выросло на 5,8% до 23,7 миллиона голов, а овец и коз снизилось на 0,8% — до 24,6 миллиона голов.
На хозяйства населения приходилось 42,9% поголовья КРС, 12,7% свиней, 47,2% овец и коз, годом ранее — 43,2%, 14,5%, 47,2% соответственно.
Производство скота и птицы на убой в феврале в хозяйствах всех категорий выросло на 5,4%, до 1,1 миллиона тонн, молока — на 2,5%, до 2,1 миллиона тонн, яиц — на 1%, до 3,2 миллиарда штук.
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