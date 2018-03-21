Приморье получит 316 млн рублей на повышение зарплаты бюджетникам 

Минимальный размер оплаты труда для них вырос до 11163 рублей.
Распоряжение о бюджетных ассигнованиях на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Размер дотации для Приморского края составил около 316 млн рублей.
«Подписанным распоряжением Минфину из резервного фонда правительства России выделяются ассигнования в размере 20 млрд рублей для предоставления дотаций бюджетам субъектов Федерации на компенсацию дополнительных расходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года до 11163 рублей», — говорится в сообщении.