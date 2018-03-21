Приморье получит 316 млн рублей на повышение зарплаты бюджетникам 

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Ближе к осени «Роснефть» определится с конфигурацией проекта Восточного нефтехимического комплекса

Арсеньевский авиазавод «Прогресс» в 2017 году получил 6,8 млрд руб. прибыли по РСБУ против убытка годом ранее