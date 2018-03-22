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АСВ станет инвестором Промсвязьбанка, выкупит допэмиссию за 113,4 млрд руб
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АСВ станет инвестором Промсвязьбанка, выкупит допэмиссию за 113,4 млрд руб 

Прайм 18 минут назад
Фото: Прайм
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выкупит допэмиссию обыкновенных именных Промсвязьбанка за 113,4 миллиарда рублей и станет владельцем свыше 99,9% акций, сообщает Банк России в среду.
Регулятор утвердил изменения в план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, которые предусматривают привлечение АСВ в качестве инвестора. План также предусматривает докапитализацию банка агентством.
"В результате приобретения дополнительного выпуска обыкновенных именных акций Банка на сумму 113,4 миллиарда рублей. Агентство станет владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций Банка. Планом участия также предусматривается оказание Банку финансовой помощи Агентством", — говорится в сообщении.
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