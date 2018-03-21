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АСВ станет инвестором Промсвязьбанка, выкупит допэмиссию акций за 113,4 млрд руб — ЦБ РФ
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АСВ станет инвестором Промсвязьбанка, выкупит допэмиссию акций за 113,4 млрд руб — ЦБ РФ 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выкупит допэмиссию обыкновенных именных Промсвязьбанка за 113,4 миллиарда рублей и станет владельцем свыше 99,9% акций, сообщает Банк России в среду.
Регулятор утвердил изменения в план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, которые предусматривают привлечение АСВ в качестве инвестора. План также предусматривает докапитализацию банка агентством.
"В результате приобретения дополнительного выпуска обыкновенных именных акций Банка на сумму 113,4 миллиарда рублей. Агентство станет владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций Банка. Планом участия также предусматривается оказание Банку финансовой помощи Агентством", — говорится в сообщении.
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