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Илона Маска оставили без зарплаты
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Акционеры Tesla оставили Илона Маска без зарплаты 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Ringo H.W. Chiu/AP
Акционеры компании Tesla одобрили 10-летний компенсационный пакет для генерального директора Илона Маска, который лишает его фиксированной зарплаты. Об этом сообщил телеканал CNBC.
Согласно данному пакету Маск в дальнейшем лишится гарантированного оклада и будет получать компенсацию в форме акций компании в зависимости от роста ее капитализации.
В течение ближайших 10 лет материальная компенсация будет выплачиваться основателю Tesla в форме передачи в собственность акций компании. Это произойдет путем осуществления 12 траншей, каждый из которых будет равен 1% текущего числа акций компании.
При этом первый транш Маск получит лишь после того, как капитализация компании превысит $100 млрд
Ранее сообщалось, что основатель Tesla Илон Маск может быть лишен зарплаты в своей компании.
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