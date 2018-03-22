Илона Маска оставили без зарплаты

Акционеры Tesla оставили Илона Маска без зарплаты

Акционеры компании Tesla одобрили 10-летний компенсационный пакет для генерального директора Илона Маска , который лишает его фиксированной зарплаты. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Согласно данному пакету Маск в дальнейшем лишится гарантированного оклада и будет получать компенсацию в форме акций компании в зависимости от роста ее капитализации.

В течение ближайших 10 лет материальная компенсация будет выплачиваться основателю Tesla в форме передачи в собственность акций компании. Это произойдет путем осуществления 12 траншей, каждый из которых будет равен 1% текущего числа акций компании.

При этом первый транш Маск получит лишь после того, как капитализация компании превысит $100 млрд

Ранее сообщалось, что основатель Tesla Илон Маск может быть лишен зарплаты в своей компании.