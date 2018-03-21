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Акционеры Tesla одобрили крупнейший в истории опцион для Илона Маска
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Акционеры Tesla одобрили крупнейший в истории опцион для Илона Маска 

Ведомости 2 часа назад
Акционеры производителя электромобилей Tesla одобрили крупный — на $2,6 млрд в акциях компании по текущим котировкам — опцион для ее основателя и гендиректора, миллиардера Илона Маска, передает CNBC. Условием получения опциона, разбитого на 12 частей по 1% акций в обращении, будет достижение целевых показателей Tesla в следующие 10 лет. По данным Bloomberg, этот опцион станет самой крупной компенсацией такого рода в истории. Зарплату в Tesla Маск не будет получать все 10 лет действия опциона.
Инвесторы сочли, что такой способ вознаграждения наиболее соответствует их интересам, поскольку увеличит капитализацию компании даже если целевые показатели не будут полностью достигнуты, и не даст Маску покинуть Tesla. Сейчас у Маска порядка 20% компании, текущая капитализация которой составляет примерно $52 млрд
О новой системе вознаграждения ля Маска Tesla объявила в январе. Для получения первого транша Маск должен добиться увеличения капитализации Tesla до $100 млрд В дальнейшем бизнесмен будет получать очередной транш каждый раз, когда капитализация компании будет увеличиваться на $50 млрд Таким образом, Маск сможет получить все 12 траншей только в том случае, если рыночная капитализация Tesla достигнет $650 млрд Помимо роста капитализации Tesla должна будет регулярно улучшать показатели выручки и EBITDA.
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