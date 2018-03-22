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СК «Опора» планирует сдать лицензии по моторным видам страхования
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СК «Опора» планирует сдать лицензии по моторным видам страхования 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 22 мар /ПРАЙМ/. Страховая компания «Опора» планирует сдать лицензии по моторным видам страхования в связи с завершением процесса передачи моторного портфеля в СК «Ангара», сообщила пресс-служба страховщика.
"АО «СК „Опора“ сообщает о завершении процесса передачи моторного портфеля в ООО СК „Ангара“, в частности, по договорам ОСАГО, а также страхового портфеля по договорам ДСАГО и добровольного страхования средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта). В связи с этим компания „Опора“ планирует произвести сдачу лицензий по вышеперечисленным видам страхования», — говорится в сообщении пресс-службы.
Там же отмечается, что в скором времени компания начнет процесс по передаче портфеля по не моторным видам страхования — ОСГОП и ОСОПО. Кроме этого, компания решила отказаться от сделок M&A, приобретения портфелей страховщиков.
СК «Опора» осуществляет свою деятельность с 1996 года. До 2015 года она была известна под названиями СК «Отечество» и «Открытие страхование». Уставный капитал страховщика на сегодняшний день составляет 1,1 миллиарда рублей.
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