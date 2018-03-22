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S&P подтвердило рейтинги Совкомбанка и Росевробанка
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S&P подтвердило рейтинги Совкомбанка и Росевробанка 

Прайм 2 часа назад
Фото: AP, Henny Ray Abrams
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Совкомбанка и Росевробанка на уровне «BB-» со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
Краткосрочные кредитные рейтинги банков были подтверждены на уровне «B».
Рейтинговые действия последовали за сообщением от 13 марта о том, что акционеры Совкомбанка и Росевробанка достигли договоренности о слиянии двух банков. Сообщалось, что Совкомбанк контролировал 45% акций Росевробанка. Предполагалось, что дополнительно Совкомбанк приобретет у «РЕГ Холдинга» еще не менее 35% банка по цене, чуть меньшей капитала Росевробанка.
Во вторник Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что согласовала ходатайство Совкомбанка об увеличении его доли в Росевробанке до 90,01%.
"Мы считаем, что слияние хорошо продумано, и Совкомбанк полностью оценил профиль рисков Росевробанка. В течение последних двух лет Совкомбанк приложил значительные усилия для обеспечения предстоящей интеграции", — сообщается в релизе S&P. Агентство также отметило, что после слияния банк будет иметь более диверсифицированную бизнес-модель и расширит базу корпоративных клиентов.
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