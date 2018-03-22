S&P подтвердило рейтинги Совкомбанка и Росевробанка

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Совкомбанка Росевробанка на уровне «BB-» со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочные кредитные рейтинги банков были подтверждены на уровне «B».

Рейтинговые действия последовали за сообщением от 13 марта о том, что акционеры Совкомбанка и Росевробанка достигли договоренности о слиянии двух банков. Сообщалось, что Совкомбанк контролировал 45% акций Росевробанка. Предполагалось, что дополнительно Совкомбанк приобретет у «РЕГ Холдинга» еще не менее 35% банка по цене, чуть меньшей капитала Росевробанка.

"Мы считаем, что слияние хорошо продумано, и Совкомбанк полностью оценил профиль рисков Росевробанка. В течение последних двух лет Совкомбанк приложил значительные усилия для обеспечения предстоящей интеграции", — сообщается в релизе S&P. Агентство также отметило, что после слияния банк будет иметь более диверсифицированную бизнес-модель и расширит базу корпоративных клиентов.