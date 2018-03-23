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Moody's подтвердило рейтинги Совкомбанка
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Moody's подтвердило рейтинги Совкомбанка 

Банки.ру 1 час назад
Фото: AP, Henny Ray Abrams
Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинги Совкомбанка: в частности, долгосрочный рейтинг депозитов в национальной и иностранной валюте подтвержден на уровне «Ba3» со «стабильным» прогнозом, базовая оценка кредитоспособности — на уровне «ba3», долгосрочная оценка риска контрагента — на уровне «Ba2 (cr)». Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении Moody's.
Агентство подтвердило рейтинги вслед за недавним объявлением о намерении банка увеличить свою фактическую долю в РосЕвроБанке до 92% с нынешних 45%. Предполагается, что сделка при согласовании регуляторами может быть закрыта уже в текущем квартале, а в 2019 году банки будут объединены. Консолидированные активы Совкомбанка после этого вырастут примерно на 30%, и группа займет 11-е место по активам среди всех российских банков, подсчитали аналитики.
Рейтинговое действие отражает ожидания Moody's, что кредитный профиль Совкомбанка останется стабильным в ближайшие 12—18 месяцев после приобретения и консолидации финучреждением РосЕвроБанка. По мнению агентства, в более долгосрочной перспективе Совкомбанк выиграет от слияния, поскольку модели бизнеса двух банков дополняют друг друга, и благодаря объединению банков появится крупный и диверсифицированный финансовый институт.
Moody's ожидает сохранения сильных показателей платежеспособности объединенного банка благодаря хорошим качеству активов, прибыльности и капитальной позиции обоих банков.
В числе прочего в сообщении агентства отмечается, что успешный опыт Совкомбанка по интеграции других кредитных организаций существенно снижает риски по реализации сделки.
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 Ещё 6 источников 
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