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Moody's подтвердило рейтинг Совкомбанка
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Moody's подтвердило рейтинг Совкомбанка 

Прайм 58 минут назад
Фото: Прайм
Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные депозитные рейтинги Совкомбанка в национальной и иностранной валютах на уровне «Ba3», прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.
Краткосрочные депозитные рейтинги в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне «Not-Prime». Скорректированная базовая оценка кредитоспособности подтверждена на уровне «ba3».
Подтверждение рейтингов банка последовало за сообщением о планируемом увеличении доли Совкомбанка в Росевробанке. Акционеры Совкомбанка и Росевробанка 13 марта достигли договоренности о слиянии банков. Сообщалось, что Совкомбанк контролировал 45% акций Росевробанка. Предполагалось, что дополнительно Совкомбанк приобретет у «РЕГ Холдинга» еще не менее 35% банка по цене, чуть меньшей капитала Росевробанка. Слияние банков ожидается в 2019 году.
"Подтверждение рейтингов Совкомбанка отражает ожидания Moody's о том, что его кредитный профиль после приобретения и слияния с Росевробанком останется стабильным в течение следующих 12-18 месяцев", — сообщается в релизе. Агентство также ожидает, что в долгосрочной перспективе Совкомбанк получит выгоду от слияния, поскольку бизнес-модели банков хорошо дополняют друг друга, а слияние приведет к созданию крупного и диверсифицированного финансового учреждения.
Рейтинги банка могут быть понижены, если в России произойдет резкое ухудшение операционной среды, что приведет к существенному ухудшению качества активов, отмечает Moody's. В случае позитивных и устойчивых финансовых показателей банка агентство может повысить рейтинги.
По данным РИА Рейтинг, Совкомбанк на 1 февраля 2018 года занимал 16-е место в российской банковской системе, с активами в размере 721,3 миллиарда рублей, Росевробанк — 43-е место, с активами в 208,2 миллиарда рублей.
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