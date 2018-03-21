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Газпром будет судиться с Киевом
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Газпром будет судиться с Киевом 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
«Газпром» не признает правомерность наложенного Украиной антимонопольного штрафа и считает, что действия украинской стороны нарушают права компании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании в Twitter.
«Газпром» готовит иск в международный арбитраж в связи с изъятием имущества под видом исполнения решения Антимонопольного комитета Украины 2016 года о наложении штрафа.
Появившиеся в СМИ сообщения о взыскании Украиной с «Газпрома» денежных средств говорят о продолжении попыток незаконного изъятия имущества «Газпрома» под видом исполнения решения Антимонопольного комитета Украины 2016 года о наложении штрафа. «Газпром» не признает правомерность наложения штрафа и считает данные действия Украины нарушением его прав
— заявил представитель.
Киев продолжает попытки незаконного изъятия имущества «Газпрома», орудуя вне рамок правового поля, говорится в сообщении.
Накануне, власти Киева объявили о полном аресте всех активов «Газпрома». Российская компания с этими действиями категорически не согласна.
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