«Норникель» заплатит более 1,8 млрд рублей налогов в бюджет Забайкалья в 2018 году

"Первую продукцию Быстринского горно-обогатительного комбината (находится в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края) реализуют во втором квартале, и после этого мы сможем опубликовать предполагаемый объем налогов в бюджет Забайкалья. Примерная цифра — это будет не менее 1,8 млрд рублей в 2018 году", — сказала она.

Согласно закону о бюджете Забайкальского края, доходы региона в 2018 году запланированы на уровне 57,4 млрд рублей, расходы составят 59 млрд рублей, дефицит — порядка 1,6 млрд рублей.

Безденежных отметила, что «Норникель» в дальнейшем планирует расширять Быстринский комбинат. «Это первая очередь комбината и только опытно-промышленная эксплуатация. Планы по расширению есть

Забайкалье очень открытый для инвесторов регион», — сказала вице-президент компании.