Составлен портрет типичной фирмы-однодневки 

Типичная компания-однодневка не ведет реальную деятельность, не платит налогов и не совершает платежей для ведения или развития бизнеса. Как правило подобные компании не живут дольше года, их используют для вывода средств на счета сомнительных контрагентов. Портрет составил Модульбанк, который специализируется на работе с предпринимателями, исследование имеется в распоряжении «Ленты.ру».
«Часто ее операции не имеют экономического смысла — оборот огромный (до 10 миллионов в месяц у ООО и до 3 миллионов у ИП), а прибыли нет. Такая компания много переводит на счета физлиц для последующего обналичивания или сама снимает большие объемы налички через корпоративную карту», — говорится в докладе финансовой организации.
Наиболее распространенные отрасли, в которых «работают» подобные фирмы, это строительство, грузоперевозки и оптовая торговля.
«Если мы уверены в том, что компания не ведет реальный бизнес, мы блокируем дистанционный доступ к банку и, в определенных законом случаях, сообщаем об операции в Росфинмониторинг. Для того, чтобы таких случаев было как можно меньше, мы ограничиваем объем потенциально сомнительных операций на уровне тарифов», — рассказал совладелец Модульбанка Олег Лагута.
Именно на эти отрасли и пришлась основная доля закрытых счетов в Модульбанке по итогам 2017 года: оптовая торговля (26 процентов), строительство (18) и транспортные услуги (15). При этом банк зачастую сталкивается с проблемой выявления мошеннических схем среди клиентов. В рамках сервиса «Белый бизнес» банк старается помогать предпринимателям соответствовать высоким стандартам прозрачности.