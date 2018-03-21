Составлен портрет типичной фирмы-однодневки

«Часто ее операции не имеют экономического смысла — оборот огромный (до 10 миллионов в месяц у ООО и до 3 миллионов у ИП), а прибыли нет. Такая компания много переводит на счета физлиц для последующего обналичивания или сама снимает большие объемы налички через корпоративную карту», — говорится в докладе финансовой организации. Типичная компания-однодневка не ведет реальную деятельность, не платит налогов и не совершает платежей для ведения или развития бизнеса. Как правило подобные компании не живут дольше года, их используют для вывода средств на счета сомнительных контрагентов. Портрет составил Модульбанк , который специализируется на работе с предпринимателями, исследование имеется в распоряжении «Ленты.ру»

Наиболее распространенные отрасли, в которых «работают» подобные фирмы, это строительство, грузоперевозки и оптовая торговля.

«Если мы уверены в том, что компания не ведет реальный бизнес, мы блокируем дистанционный доступ к банку и, в определенных законом случаях, сообщаем об операции в Росфинмониторинг. Для того, чтобы таких случаев было как можно меньше, мы ограничиваем объем потенциально сомнительных операций на уровне тарифов», — рассказал совладелец Модульбанка Олег Лагута.

Именно на эти отрасли и пришлась основная доля закрытых счетов в Модульбанке по итогам 2017 года: оптовая торговля (26 процентов), строительство (18) и транспортные услуги (15). При этом банк зачастую сталкивается с проблемой выявления мошеннических схем среди клиентов. В рамках сервиса «Белый бизнес» банк старается помогать предпринимателям соответствовать высоким стандартам прозрачности.