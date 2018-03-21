Ещё
Составлен портрет типичной фирмы-однодневки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Составлен портрет типичной фирмы-однодневки 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»
Типичная компания-однодневка не ведет реальную деятельность, не платит налогов и не совершает платежей для ведения или развития бизнеса. Как правило подобные компании не живут дольше года, их используют для вывода средств на счета сомнительных контрагентов. Портрет составил Модульбанк, который специализируется на работе с предпринимателями, исследование имеется в распоряжении «Ленты.ру».
«Часто ее операции не имеют экономического смысла — оборот огромный (до 10 миллионов в месяц у ООО и до 3 миллионов у ИП), а прибыли нет. Такая компания много переводит на счета физлиц для последующего обналичивания или сама снимает большие объемы налички через корпоративную карту», — говорится в докладе финансовой организации.
Наиболее распространенные отрасли, в которых «работают» подобные фирмы, это строительство, грузоперевозки и оптовая торговля.
«Если мы уверены в том, что компания не ведет реальный бизнес, мы блокируем дистанционный доступ к банку и, в определенных законом случаях, сообщаем об операции в Росфинмониторинг. Для того, чтобы таких случаев было как можно меньше, мы ограничиваем объем потенциально сомнительных операций на уровне тарифов», — рассказал совладелец Модульбанка Олег Лагута.
Именно на эти отрасли и пришлась основная доля закрытых счетов в Модульбанке по итогам 2017 года: оптовая торговля (26 процентов), строительство (18) и транспортные услуги (15). При этом банк зачастую сталкивается с проблемой выявления мошеннических схем среди клиентов. В рамках сервиса «Белый бизнес» банк старается помогать предпринимателям соответствовать высоким стандартам прозрачности.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД59
Показавшая губернатору «жест смерти» девочка взорвала Сеть139
Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»96
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы25
Черноморский флот бессилен против ВМС США610
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение