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АСВ оценило выплаты вкладчикам ОФК-банка в 7,85 млрд рублей
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АСВ оценило выплаты вкладчикам ОФК-банка в 7,85 млрд рублей 

Rambler News Service 3 часа назад
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценило выплаты вкладчикам ОФК-банка в 7,85 млрд рублей, сообщили RNS в агентстве.
«По предварительным данным на 1 марта 2018 года, полученным от временной администрации по управлению ОФК-банком, объем вкладов составляет 9,88 млрд рублей, размер страховой ответственности агентства (потенциальные выплаты) — 7,85 млрд рублей», — сказали RNS в АСВ.
По словам представителя АСВ, окончательно объем и структура вкладов будут установлены в рамках формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками.
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