АСВ оценило выплаты вкладчикам ОФК-банка в 7,85 млрд рублей

«По предварительным данным на 1 марта 2018 года, полученным от временной администрации по управлению ОФК-банком, объем вкладов составляет 9,88 млрд рублей, размер страховой ответственности агентства (потенциальные выплаты) — 7,85 млрд рублей», — сказали RNS в АСВ.

По словам представителя АСВ, окончательно объем и структура вкладов будут установлены в рамках формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками.