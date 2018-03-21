ЦБ не намерен регулировать тарифы по картам «Мир»

Банк России не намерен регулировать тарифы по картам «Мир», сообщил RNS представитель регулятора. Ранее газета «Коммерсант» сообщила о том, что торговые ассоциации обратились в ЦБ с жалобой на высокие ставки обслуживания банковских карт платежной системы «Мир».

«Банк России совместно с ФАС будет продолжать мониторинг комиссий и размеров межбанковского вознаграждения на рынке для выявления нарушений в этой области. При этом введение регулирования тарифов не является целесообразным и может привести к искажению конкуренции на рынке безналичных платежей», — сказал он.

Представитель ЦБ также подчеркнул, что в настоящий момент тарифы по картам «Мир» на 20-70% ниже, чем по аналогичным продуктам международных платежных систем.

«Таким образом, прием карт «Мир» не увеличивает издержки торгово-сервисных предприятий по сравнению с ситуацией, когда они принимали карты только международных платежных систем», — подвели итог в ЦБ.