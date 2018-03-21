«Ростелеком» к 2022 году может сократить до 15% сотрудников

«Ростелеком» может сократить к 2022 г. штат сотрудников на 10-15% — до 115 000 -120 000 человек. Об этом говорится в презентации компании. Сейчас в компании работают около 134 000 сотрудников.

Сокращения могут коснуться «сотрудников, действующих в рамках регламента» (их доля снизится с 69% до 64%), а также тех, кто выполняет «рутинные операции» (снижение с 12% до 11%).

При этом «Ростелеком» собирается увеличить количество «цифровых экспертов» с 19% до 25% от всего персонала. К 2022 г. оператор рассчитывает, что производительность труда увеличится на 40%.