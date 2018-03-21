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Новак: РФ продолжает ждать баланса на мировом рынке нефти во II полугодии 2018 г
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Новак: РФ продолжает ждать баланса на мировом рынке нефти во II полугодии 2018 г 

Прайм 33 минуты назад
Фото: Прайм
Россия придерживается прогноза, что баланс на мировом рынке нефти будет достигнут во втором полугодии 2018 года, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Это (достижение баланса — ред.) зависит от спроса, который будет во втором квартале. Мы будем смотреть, пока что в наших оценках было, что с третьего-четвертого квартала мы получим балансировку рынка", — сказал Новак.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) с целью стабилизации рынка нефти договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь продлили венскую сделку — до конца 2018 года.
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