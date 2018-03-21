Новак: РФ продолжает ждать баланса на мировом рынке нефти во II полугодии 2018 г

Россия придерживается прогноза, что баланс на мировом рынке нефти будет достигнут во втором полугодии 2018 года, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак

"Это (достижение баланса — ред.) зависит от спроса, который будет во втором квартале. Мы будем смотреть, пока что в наших оценках было, что с третьего-четвертого квартала мы получим балансировку рынка", — сказал Новак.