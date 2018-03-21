Российских банкиров хотят заставить проверять клиентов из черных списков

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Национальный совет финансового рынка (НСФР) по заданию Банка России подготовил рекомендации кредитным организациям, согласно которым банки должны выяснить причину, по которой клиенту ранее отказали в обслуживании. Банки не должны сразу запрещать операции клиентам из черного списка отказников, следует из рекомендаций НСФР.

Вместо того, чтобы управлять рисками, банки закрывают клиентам счета, выдавливая их в «серую» зону, сообщил Inc. заместитель председателя НСФР Александр Наумов . По его словам, действия банка должны быть направлены на то, чтобы побудить клиента прекратить сомнительные операции и перестроить модель бизнеса так, чтобы у банка не возникало необходимости отказывать в обслуживании.

Александр Наумов

зампред НСФР

«Рекомендации направлены на то, чтобы снизить риски, связанные с оспариванием клиентами банка неправомерного отказа в совершении операции или расторжения договора банковского счета по инициативе кредитной организации. Если в рамках процедуры, установленной в соответствии с Федеральным законом N470-ФЗ, Банк России, рассматривая жалобу клиента, решит, что банк злоупотребил правом отказа и оснований для отказа не было, ЦБ может указать банку на необходимость восстановления прав клиента. Рекомендации позволяют свести такие риски к минимуму».

Управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова ожидает, что если рекомендации примут, то число отказов может сократиться примерно на 40%, отмечает газета «Известия» . По информации «Опоры России», сейчас в черных списках находится 460 тысяч компаний и граждан.

Документ уже направили в Банк России и Росфинмониторинг . Представители последнего рассказали, что банк не может автоматически отказывать клиенту, учитывая лишь формальные критерии. Подобная практика противоречит российским законам и стандартам ФАТФ (FATF, Международная группа разработки мер по борьбе с терроризмом).

Александр Наумов

зампред НСФР

«К сожалению, не все финансовые организации умеют управлять повышенными рисками отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) и считают, что единственный способ снижения такого риска — расторжение отношений и отказ в обслуживании».

В октябре прошлого года председатель Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала реабилитировать предпринимателей, которые по ошибке оказались в черных списках банков.

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А в марте Банк России предложил клиентам из черного списка самим получать от банков письма об отказе в обслуживании.

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