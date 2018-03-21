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Конкурс на участок Хара-Тумус на Хатанге не состоялся, «Роснефть» не внесла платеж
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Конкурс на участок Хара-Тумус на Хатанге не состоялся, «Роснефть» не внесла платеж 

Прайм 1 час назад
Конкурс на нефтегазовый участок Хара-Тумус в Хатангском заливе моря Лаптевых не состоялся, "Роснефть" не внесла платеж и не представила технико-экономическое обоснование разработки месторождения, сообщил журналистам представитель Минприроды.
"Конкурс по участку недр Хара-Тумус не состоялся в связи с тем, что единственный претендент — компания «Роснефть» — не представила технико-экономическое обоснование и не сделала обеспечительный платёж", — сказал представитель Минприроды.
"Роснефть" в феврале подала заявку на участие в конкурсе на участок Хара-Тумус. Стартовый платеж для участия в аукционе составлял 656,4 миллиона рублей. Извлекаемые запасы нефти в пределах участка Хара-Тумус по категории С1 составляют 0,225 миллиона тонн, по категории С2 — 26,745 миллиона тонн. Прогнозные извлекаемые ресурсы нефти по категории Д1 составляют 3,2 миллиона тонн, газа — 6,8 миллиарда кубометров.
"Роснефть" уже ведет работы на полуострове Хара-Тумус. Так, в июне 2017 года «Роснефть» в результате бурения поисковой скважины с берега этого полуострова открыла новое месторождение — Центрально-Ольгинское на Хатангском лицензионном участке «Роснефти». При этом часть Центрально-Ольгинского месторождения расположена на участке Хара-Тумус.
Ранее СМИ сообщали, что глава «Роснефти» Игорь Сечин обратился к президенту РФ с просьбой провести тендеры на участки, находящиеся вблизи Хатангского участка.
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