В России повысили ставки утильсбора на автомобили

Кабмин постановил утвердить изменения в перечне транспортных средств, облагаемых утилизационным сбором, а также размеры самого сбора.

Для легковушек с объемом двигателя до 1 литра сбор вырастет на 17,86% — до 33 тысяч рублей, с объемом от 1 до 2 литров — на 90% до 84 тысяч рублей, от 2 до 3 литров — на 49,3% до 126 тысяч рублей. Утильсбор для машин с моторами объемом от 3 до 3,5 литров останется прежним и составит 114,6 тысяч рублей, а для автомобилей с двигателями свыше 3,5 литров он будет равен 181,6 тысячи рублей. Сбор для электромобилей увеличится на 14,79% до 32,6 тысяч рублей.

Что касается грузовиков, то для машин массой до 2,5 тонн сбор вырастет на 14,46% до 14,25 тысячи рублей, от 2,5 до 3,5 тонн — на 51,5% до 30 тысяч рублей, от 3,5 до 5 тонн — на 15% до 28,5 тысяч рублей, от 5 до 8 тонн — на 14,84% до 31,35 тысячи рублей, от 8 до 12 тонн — 38,1 тысячи рублей (+14,9%), от 12 до 20 тонн — 41,85 тысячи рублей (+14,8%), от 20 до 50 тонн — 82,5 тысячи рублей (+14,8%).

Как заявлял ранее министр транспорта Максим Соколов , дополнительный доход от введенного в 2018 году утильсбора составит около 5 млрд рублей в год. Кроме того, в Минтрансе уверяли, что повышение сбора не повлияет на розничные цены в связи с существенным объемом средств федерального бюджета, запланированных в 2018-2020 годах на поддержку автомобильной промышленности — более 125 млрд рублей ежегодно.

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