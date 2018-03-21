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Продажи жилья на вторичном рынке США в феврале выросли на 3%, лучше прогноза
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Продажи жилья на вторичном рынке США в феврале выросли на 3%, лучше прогноза 

Прайм 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в феврале подскочило на 3% по сравнению с показателем января — до 5,54 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста числа сделок лишь на 0,5% — до 5,41 миллиона.
В годовом выражении объем продаж вторичного жилья в феврале вырос на 1,1%.
По данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на рынке вторичного жилья США в феврале составила 4% от общего объема, по сравнению с 5% в январе и 7% в феврале 2017 года.
Продажи домов для одной семьи (single family home) в США составили в отчетном месяце 4,96 миллиона сделок (выше на 1,8% в годовом выражении и на 4,2% — в месячном). Средняя стоимость таких домов по стране увеличилась в годовом выражении на 5,9% — до 243,4 тысячи долларов.
Объем продаж кондоминиумов и квартир в феврале снизился на 4,9% в годовом выражении и уменьшился на 6,5% в месячном, составив 580 тысяч сделок. Средняя цена такой недвижимости увеличилась на 5,7% в годовом выражении — до 227,3 тысячи долларов.
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