«Ростелеком» планирует ежегодно направлять 1% выручки на развитие новых технологий

Об этом сообщил первый вице-президент компании Владимир Кириенко на Дне инвестора 21 марта 2018 года.

По его словам, в настоящее время в приоритете у компании следующие направления: виртуализация сети, искусственный интеллект, индустриальный Интернет, кибербезопасность и биометрия.

Новость

Компания «Ростелеком» представила одобренную 14 марта советом директоров стратегию развития до 2022 года, а также дивидендную политику на период 2018—2020 годов.

Основным вектором развития компании в 2018—2022 годы будет продолжение трансформации в цифрового партнера для населения, бизнеса и государства: провайдера широкого спектра продуктов и услуг для удовлетворения телекоммуникационных, IТ и прочих потребностей клиентов. Для достижения этой цели «Ростелеком» сосредоточится на развитии экосистем продуктов, услуг и клиентского сервиса, модернизации технологической платформы, развитии человеческого капитала и повышении эффективности.

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