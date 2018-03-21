Жители Марий Эл должны за газ почти 46 миллионов 

С начала года компания проводит повторные осмотры квартир и домов, в которых газовое оборудование отключили из-за долгов. Меры принимаются для предотвращения самовольных подключений к системе газораспределения и хищений газа.
За два месяца в Йошкар-Оле и Медведевском районе республики выявлено 36 самовольно подключенных плит, 7 водонагревателей и 9 котлов. Нарушители будут оштрафованы на 10 тыс. рублей каждый.
«Эта работа позволяет выявить и наказать тех, кто, по сути, ворует газ, при этом ставя под угрозу безопасность окружающих» — пояснил заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола» Михаил Владимиров.
Напомним, в начале года стало известно, что в Марий Эл потребители задолжали за теплоэнергию 1,58 млрд рублей. Задолженность населения составила 111,3 миллиона рублей, промышленных предприятий — 92,8 млн рублей.
Фото: Евгений Поторочин