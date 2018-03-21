Жители Марий Эл должны за газ почти 46 миллионов

С начала года компания проводит повторные осмотры квартир и домов, в которых газовое оборудование отключили из-за долгов. Меры принимаются для предотвращения самовольных подключений к системе газораспределения и хищений газа.

За два месяца в Йошкар-Оле и Медведевском районе республики выявлено 36 самовольно подключенных плит, 7 водонагревателей и 9 котлов. Нарушители будут оштрафованы на 10 тыс. рублей каждый.

«Эта работа позволяет выявить и наказать тех, кто, по сути, ворует газ, при этом ставя под угрозу безопасность окружающих» — пояснил заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола» Михаил Владимиров